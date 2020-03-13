Источник рассказал о поваленных ветром деревьях в Москве

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Москве ночью ветром повалило полтора десятка деревьев, скорость ветра при порывах превышала 20 метров в секнуду, рассказал информированный источник "Интерфакса".

По предварительным данным, никто не пострадал, то несколько машин, оказавшихся под деревьями, получили повреждения.

Вечером в четверг для столичного региона и еще шести областей Центрального федерального округа было объявлено штормовое предупреждение. Речь шла о Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Тульской, Рязанской областях, Москве и Подмосковье.

Утром в пятницу Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности для этих территорий до предпоследнего, "оранжевого" уровня из-за усиления ветра до 25 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупреждали, что в пятницу по европейской части России пройдет циклон с ветром и дождями, а в выходные там резко похолодает и возможны снегопады и метели.