Всех девятерых россиян с лайнера Diamond Princess выписали из больницы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU -

Выписаны из больницы все девять россиян с лайнера Diamond Princess, находившихся на карантине во Владивостоке

Владивосток. 13 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Врачи в пятницу выписали из больницы еще двух российских туристов с лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, в феврале отправленных на двухнедельный карантин в больницу во Владивостоке, сообщила в пятницу агентству "Интерфакс" представитель краевого Минздрава.

" Они выписаны, все итоговые тесты поучены: результат отрицательный. Все карантинные меры завершены", - сказала собеседница агентства.

Таким образом, после прохождения карантина отпущены домой все девять туристов с этого лайнера, находившихся с конца февраля в инфекционном отделении краевой клинической больницы №2. Коронавирус ни у кого из них не выявлен.

Как сообщалось, в конце прошлой недели после прохождения карантина врачи выписали семь человек. Под наблюдением специалистов остается семейная пара из Владивостока, которая также находилась на лайнере, однако по личным причинам вернулась в РФ только 29 февраля.