Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Всех девятерых россиян с лайнера Diamond Princess выписали из больницы

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU -

Выписаны из больницы все девять россиян с лайнера Diamond Princess, находившихся на карантине во Владивостоке

Владивосток. 13 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Врачи в пятницу выписали из больницы еще двух российских туристов с лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка новой коронавирусной инфекции, в феврале отправленных на двухнедельный карантин в больницу во Владивостоке, сообщила в пятницу агентству "Интерфакс" представитель краевого Минздрава.

" Они выписаны, все итоговые тесты поучены: результат отрицательный. Все карантинные меры завершены", - сказала собеседница агентства.

Таким образом, после прохождения карантина отпущены домой все девять туристов с этого лайнера, находившихся с конца февраля в инфекционном отделении краевой клинической больницы №2. Коронавирус ни у кого из них не выявлен.

Как сообщалось, в конце прошлой недели после прохождения карантина врачи выписали семь человек. Под наблюдением специалистов остается семейная пара из Владивостока, которая также находилась на лайнере, однако по личным причинам вернулась в РФ только 29 февраля.

Приморье

Новости

Российский ученый предсказал затишье пандемии коронавируса к середине лета

Российская группа Little Big исполнит на "Евровидении" песню Uno

Российская группа Little Big исполнит на "Евровидении" песню Uno

Что произошло за день: четверг, 12 марта

В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом

В России зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом
Эпидемия коронавируса

Россия с пятницы запретит въезд для итальянцев

Россия с пятницы запретит въезд для итальянцев

Установлена настоящая причины смерти тамбовской школьницы, которую якобы сбила машина

В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 5000 человек

В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 5000 человек
Эпидемия коронавируса

Академик РАН счел панику вокруг COVID-19 страшнее самого коронавируса

Академик РАН счел панику вокруг COVID-19 страшнее самого коронавируса

К главе МВД обратились с просьбой наказать виновных в убийстве животных в Якутске

Суд в Москве оштрафовал BBC World News и главреда телеканала на 11 тыс. рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');