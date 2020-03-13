Россиянам посоветовали регулярно дезинфицировать смартфоны из-за COVID-19

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор опубликовал на официальном сайте последние научные данные о коронавирусе COVID-19 и обновленные памятки для населения о том, как защититься от новой инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в пятницу; ведомство, в частности, призвало россиян регулярно дезинфицировать свои мобильные устройства.

В памятках говорится об основных правилах гигиены, предлагается избегать людных мест и контактов с больными, объясняется, как носить защитные маски для лица. Там также говорится о том, что при симптомах болезни нужно обратиться к врачу. Памятки уже распространили "по объектам социальной инфраструктуры", добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отмечают, что нужно не только часто и тщательно мыть руки, но и регулярно дезинфицировать мобильные телефоны: как минимум, после каждого посещения публичных мест и общественного транспорта, и обязательно - вечером после окончания рабочего дня.

Для обработки телефонов, говорится в материалах, лучше всего подходят салфетки со спиртом или гели на спиртовой основе. Особенно тщательно стоит обрабатывать поверхность устройства, которая соприкасается с лицом. Если есть чехол, его нужно снимать и обрабатывать отдельно - а лучше вообще обходиться без него.

В открытом доступе на сайте Роспотребнадзора также размещены все официальные документы, связанные с предупреждением COVID-19 - распоряжения правительства РФ, постановления главного государственного санитарного врача РФ, все методические рекомендации по дезинфекции и лабораторному сопровождению, включая рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Специалисты Единого консультационного центра (ЕКЦ) Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 круглосуточно отвечают на вопросы граждан по профилактике коронавирусной инфекции. Ежедневно ЕКЦ обрабатывает более 3 тыс. звонков", - добавили в пресс-службе.

В России, по последним данным, зафиксировано 45 случаев инфицирования COVID-19.