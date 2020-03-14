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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел частном жилом доме в городе Тайшет Иркутской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили в доме тела четырех детей в возрасте 11 месяцев, трех, четырех и шести лет.

Следователи работают на месте пожара. Установлено, что в момент возгорания мать детей находилась во дворе, кормила домашний скот. Где был отец, сейчас выясняется. Семья характеризуется положительно, на учете не состоит.

Возбуждено уголовное дело статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания.

Иркутская область

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