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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

Петербургским школьникам предложено перейти на дистанционную учебу

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU -- Власти Санкт-Петербурга с 16 марта предложат школьникам перейти на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Там уточнили, что учителя и ученики получат логины и пароли для доступа к системе (дистанционного обучения - ИФ). Для учеников, чьи родители по тем или иным причинам не смогут оставить детей дома, в школах будут организованы дежурные классы.

При этом подчеркивается, что окончательное решение о том, в каком режиме будут работать образовательные учреждения, будет принято 16 марта с учетом позиции петербургского Роспотребнадзора и рекомендаций Министерства просвещения.

Власти города отмечают, что для организации дистанционного обучения петербургских школьников на время действия в городе режима повышенной готовности будет задействован городской портал дистанционного обучения, который сегодня особенно востребован для работы с детьми, которые по медицинским показаниям находятся на дистанционном обучении.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции доступ к порталу смогут получить все образовательные учреждения, учителя и ученики.

Ранее Минпросвещения рекомендовало всем российским школам перейти на дистанционное обучение. В Москве и Подмосковье школы переведены на свободное посещение.

Петербург

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