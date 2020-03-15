Среди пациентов с коронавирусом в Подмосковье оказался венесуэлец

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Подмосковье коронавирус выявлен у гражданина Венесуэлы, прилетевшего из Мадрида, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"На сегодня в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе один новый случай, зафиксированный сегодня - это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида", - написал Воробьев в своем аккаунте в инстаграме.

Ранее в воскресенье стало известно, что в целом по России выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом, из них три в Московской области и один - в Тюменской. Всего пациентов с коронавирусной инфекцией насчитывается 63.

Накануне сообщалось о 14 новых случаях заражения коронавирусом, причем трое заразились внутри страны.