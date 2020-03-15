МХГ потребовала наказать причастных к избиению Льва Пономарева

Лев Пономарев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет Московской Хельсинкской группы потребовал наказать причастных к избиению в Таганском ОМВД правозащитника Льва Пономарева и не допустить подобного в будущем.

Совет МХГ "заявляет о неприемлемых действиях сотрудников московской полиции 14 марта 2020 года, которые провели необоснованные задержания во время серии одиночных пикетов в защиту Конституции, не пускали защитников и членов ОНК к задержанным, а затем применили физическую силу к правозащитнику Льву Пономареву, обращавшему внимание на эти нарушения", говорится в заявлении, распространенном в воскресенье.

МХГ отмечает, что поведение избивших Пономарева, "запечатленное на видео и зафиксированное членами ОНК, сложно расценить иначе как намеренную провокацию". В результате нападения Пономарев "получил множественные гематомы, его госпитализировали на скорой помощи", говорится в заявлении.

Кроме того, правозащитники обращают внимание на то, что при задержании лица сотрудников правоохранительных органов "были скрыты под балаклавами, а на их форменной одежде не имелось предписанных законом нагрудных знаков или других отличительных знаков, позволяющих их идентифицировать".

"Вместо того, чтобы выполнить положения Конституции и КоАП РФ и предоставить защитникам доступ к задержанным с момента задержания, сотрудники правоохранительных органов, находившиеся на месте, предпочли пойти на эскалацию напряжения, применили физическую силу", - говорится в заявлении.

Правозащитники требуют разъяснить всем отделам полиции законодательство о допуске защитников и членов ОНК и общие положения об особой роли и функции адвокатов и правозащитников, оказывающих содействие другим в осуществлении их прав и свобод.

В минувшую субботу Пономарева и еще нескольких человек задержали у здания ФСБ, где, как заявлял правозащитник, они пытались проводить по очереди одиночные пикеты. Вместе с Пономаревым, по его словам, были задержаны еще около 10 человек.

Пономарев сообщал, что его и еще одного задержанного молодого человека избили в Таганском ОМВД.

"Меня и еще одного молодого человека вытащили из камеры, по пути я потерял слуховой аппарат. Парню досталось больше, он молодой. Меня все-таки, может, стеснялись бить", - сказал Пономарев "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, их тащили "четыре-пять человек в полицейской форме, в масках, без жетонов". Пономарев сообщил, что намерен обратиться в суд.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по данному вопросу.