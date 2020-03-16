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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 03:10

Все школы на Чукотке переходят на дистанционное обучение на фоне коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Власти Чукотки, где на прошлой зарегистрирован первый случай подозрения на новый коронавирус, ограничивают массовые мероприятия в округе и переводят все учебные заведения региона на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 17 марта в регионе вводится двухнедельное ограничение на проведение массовых мероприятий в помещениях. Также принято решение о переводе всех учащихся образовательных учреждений на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Также на предприятиях должны измерять температуру тела и отстранять от работы людей с повышенной температурой.

В Чукотском автономном округе открыта круглосуточная горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что медицинские учреждения округа готовы к приему больных. В округе есть лекарства, расходные материалы, включая 32 тыс. одноразовых масок, 30 противоэпидемиологических комплектов, более 5,5 тыс. штук одноразовых защитных комплектов, дезинфекционных средств, а также транспорт и специальное оборудование для оказания медицинской помощи.

Как сообщалось, в ночь на 14 марта в Чукотскую окружную больницу был доставлен сотрудник рудника "Купол" с подозрением на коронавирус. В понедельник пробы направят в вирусологическую лабораторию центра "Вектор" в Новосибирске. Кроме того, в понедельник десять специалистов выезжают на "Купол", чтобы взять анализы у всех работников рудника.

Чукотка

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