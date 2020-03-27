Жителей Чукотки старше 65 лет обязали самоизолироваться

Власти региона пока не сообщали ни об одном подтвержденном случае заражения коронавирусом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями вводится на Чукотке в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил региональный оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавируса.

"Именно эти категории наиболее подвержены заболеванию COVID-19", - отметили в штабе.

Там заверили, что самоизолированные смогут получить социальную помощь и поддержку от социальных служб округа с привлечением помощи волонтеров.

Случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Чукотке пока не выявлено, но у двоих работников местного рудника "Купол" ранее заподозрили это заболевание. Власти обещали проверить на коронавирус всех 866 сотрудников вахтового поселка. В округе действует режим повышенной готовности, ограничено проведение массовых мероприятий, все школы перешли на дистанционное обучение, а часть организаций - на удаленную работу.