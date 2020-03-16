В Мурманске госпитализировали ирландца с подозрением на коронавирус

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске госпитализирован гражданин Ирландии в связи с предварительно положительным результатом анализов на коронавирус, сообщает оперативный штаб Мурманской области.

В штабе сообщают, что мужчина принимал участие в международном турнире по шахматам. Во время мониторинга эпидемиологической ситуации в Мурманской области у иностранных шахматистов были взяты анализы на коронавирус. В результате один из результатов - предварительно положительный.

Ирландца отправили в больницу от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы имени Баяндина. Всех контактировавших с ним людей изолируют, в аэропорту будет проведена санитарная обработка, сообщил оперштаб.

Работа отеля "Меридиан", где в выходные прошел шахматный турнир, будет временно приостановлена, в нем также пройдет санитарная обработка.

Отвечая на вопрос журналистов, каким образом стало возможным участие иностранцев в турнире после объявленного с 14 марта запрета на участие зарубежных гостей в любых мероприятиях на территории Мурманской области, в пресс-службе пояснили, что "турнир был организован частными лицами, все иностранцы въехали на территорию области до 00:00 мск 14 марта 2020 года".

Ранее в понедельник оперативный штаб сообщил, что в Мурманской области отменяются массовые мероприятия численностью более 100 человек. С 14 марта в регионе отменяются все международные мероприятия и поездки делегаций за границу. Кроме того, власти рекомендовали жителям воздержаться от поездок в другие страны.