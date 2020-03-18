Пожилой моряк сбежал из-под коронавирусного карантина в Мурманске

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Мурманске из-под карантина сбежал 68-летний мужчина, которого во вторник госпитализировали с подозрением на коронавирус, сообщает оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

"Около 20 часов моряк сбежал из приемного отделения. Врачи сразу оповестили о случившемся полицию. Сотрудники УМВД по Мурманской области в настоящее время продолжают поиски", - говорится в сообщении.

В оперштабе отмечают, что мужчина отказывался от госпитализации.

Мужчина - член экипажа судна "Стакфелл" (STAKFELL, компания-судовладелец ООО "Баренцбиоресурс"). Он был госпитализирован с повышенной температурой тела.

По данным АО "Мурманский морской рыбный порт", 11 дней назад находилось в порту Киркенеса (Норвегия).

В понедельник в Мурманске с подозрением на коронавирус был госпитализирован гражданин Ирландии, который участвовал в частном международном шахматном турнире.

Накануне стало известно, что на коронавирусный карантин пришлось отправиться мэру Мурманска Евгению Никоре. Он был на том же шахматном турнире, в котором участвовал госпитализированный до этого ирландец.