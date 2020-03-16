В Коми выявили первый случай заболевания коронавирусом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В Коми подтвержден первый случай коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба главы региона Сергея Гапликова в понедельник.

"Вирус выявлен у жителя Сыктывкара, вернувшегося из Ирана. Эта страна является неблагополучной по распространению коронавируса", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что сегодня, 16 марта, от государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирск) было получено подтверждение, что мужчина инфицирован.

В настоящее время пациент выздоравливает, чувствует себя хорошо, уточнили в пресс-службе. "Благодаря системе оперативного реагирования сразу по прилете в Сыктывкар молодой человек был передан ответственным службам и помещен в одноместный бокс Республиканской инфекционный больницы, где проходил лечение. Гражданин изолирован, находится под наблюдением врачей", - отмечается в сообщении.

В настоящее время установлены близко контактировавшие с пациентом, они находятся под наблюдением врачей в той же инфекционной больнице. Подъезды многоквартирных домов, где находились пациент и те, кто с ним контактировал, продезинфицированы.

Ранее в понедельник сообщалось, что в России зафиксированы 93 случая заболевания коронавирусом, из них 86 - завозные.