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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

В Госдуме отменили выступление Лаврова

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Запланированное на 18 марта в рамках "правительственного часа" в Госдуме выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова отменено. Об этом говорится в соответствующих документах, принятых на заседании Совета Думы.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что решение об отмене "правительственного часа" с участием Лаврова "было принято Советом Думы на фоне общих профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса".

По словам Слуцкого, глава МИД должен был выступить "с информацией о внешней политике РФ на современном этапе". Все фракции подготовили и направили более 50 вопросов к "правительственному часу".

"Надеемся, что после нормализации эпидемиологической обстановки и снятия всех режимных ограничений в связи с объявленной пандемией возможно будет вернуться к прежнему формату проведения "правительственных часов", в том числе по внешнеполитической проблематике", - сказал Слуцкий.

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Госдума Сергей Лавров

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