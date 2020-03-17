Первый случай заражения COVID-19 подтвержден в Свердловской области

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Лабораторно подтвержден первый случай коронавирусной инфекции в Свердловской области, сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

"По данным на 17 марта, в Свердловской области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находилось чуть больше 1,8 тыс. человек. На данный момент подтвержден лишь 1 случай заражения", - написал губернатор в инстаграме.

По его словам, заболела девушка, которая прилетела из Италии. "Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, а люди, которые с ней контактировали, отправлены на карантин", - написал Куйвашев.

Губернатор также заверил, что ситуация с коронавирусом в Свердловской области находится под контролем местных властей. По его словам, в больницах регионах есть свыше 1,5 тыс. коек, более 2 тыс. пульсоксиметров (приборов для измерения уровня кислорода в крови), свыше 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ.

"В аптеках региона имеется двухмесячный запас противовирусных препаратов, а в наличии есть больше 500 тыс. медицинских масок. Кроме того, в Свердловской области есть 2 предприятия по производству таких масок", - также написал Куйвашев.

Кроме того, он призвал жителей проявить особую заботу о пожилых людях. "Поэтому пусть по возможности ваши бабушки и дедушки побудут дома, позаботьтесь о них: приносите продукты, спрашиваете о самочувствии", - добавил губернатор.

Куйвашев также написал, что в регионы России будут направлены наборы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, поэтому нет нужды "бежать в магазин и закупаться гречкой и консервами".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заразились более 160 тыс. человек более чем в 150 странах.