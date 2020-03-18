Ford отзовет в РФ 18,5 тыс. автомобилей Mondeo и Ranger

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российское представительство американского автоконцерна Ford (ООО "Форд Соллерс Холдинг") отзывает в РФ 18 448 автомобилей моделей Mondeo и Ranger. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в среду.

Отзыву подлежат 9,318 тыс. автомобилей Mondeo, реализованных с марта 2015 года по декабрь 2019 года, и 9,13 тыс. машин Ranger, которые были проданы с февраля 2004 года по декабрь 2012 года.

"Некоторые автомобили Ford Mondeo, оснащенные коробкой передач 6F35, могут иметь поврежденный или отсутствующий конец троса рычага переключения передач. В результате рычаг переключения может не полностью перевести коробку передач в правильное положение. Может блокироваться рычаг выбора передач в положении "Р" (парковочная передача)", - отмечает Росстандарт.

Указанная особенность может привести к извлечению ключа зажигания без предупреждения на панели приборов или без сигнала предупреждения, который при выходе водителя из автомобиля информирует его о том, что машина не находится в положении парковки. Таким образом, создается риск неконтролируемого движения автомобиля.

На всех машинах будет выполнена замена втулки троса переключения передач и установка защитной крышки.

Причиной отзыва автомобилей Ford Ranger являются исследования, которые показали, что надувные подушки безопасности на этих машинах содержат капсулу твердотопливного заряда, старение которой может создавать опасность для водителя: при срабатывании подушки безопасности старая капсула может разорваться. Так внутрь салона могут попасть металлические фрагменты, способные травмировать человека.

"На всех транспортных средствах, в зависимости от модельного года автомобиля, авторизованные ремонтные организации должны устанавливать модифицированные устройства для срабатывания надувной подушки безопасности водителя и пассажира ", - поясняет Росстандарт.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Форд Соллерс Холдинг" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта.

Владельцы подпавших под отзыв машин могут и самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке "Документы"), либо воспользоваться интерактивным поиском на сайте Росстандарта.