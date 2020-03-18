В Минобороны рассказали о мерах по профилактике COVID-19 в армии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах России реализуется комплекс мер, чтобы не дать коронавирусу распространиться среди военных, членов их семей и гражданского персонала ВС, заявили в среду Минобороны РФ.

Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Интерфакс" в среду. Как заявили в военном ведомстве, для борьбы с инфекцией в российской армии сформирован запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Кроме того, инфекционные отделения и лаборатории подготовлены во всех медучреждениях Минобороны РФ. Налажено взаимодействие с местными органами здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск.

Помимо этого, российским военнослужащим и гражданскому персоналу ежедневно измеряют температуру. Их также опрашивают по поводу возможных симптомов инфекционных заболеваний, заявили в Минобороны.

Военнослужащих и их родных также информируют "о мерах профилактики острых респираторных инфекций и важности соблюдения правил личной гигиены", добавили в министерстве.