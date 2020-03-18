Житель Валдая нашел на прогулке монету-чешуйку начала XVII века

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Житель новгородского города Валдай во время загородной прогулки нашел средневековую монету, сообщает информационно-туристический портал города.

"Случайная находка на днях была сделана в окрестностях Валдая", - говорится в сообщении.

Как оказалось, монета была отчеканена во времена царя Василия Шуйского, правившего в 1606-1610 годах. Это была одна из так называемых монет-чешуек, которые имели хождение на Руси с домонгольских времен до правления Петра I.

Согласно сведениям из открытых источников, каждая из монет-чешуек была уникальной. Совершенно одинаковых монет не существовало. Чешуйки не имели единой формы. Для изготовления монет золотую, серебряную или медную проволоку разрубали на мелкие части. Потом эти заготовки сплющивали. Получались листочки, напоминавшие крупную рыбью чешую. Отсюда - и название монет. Далее на чешуйках проставлялся штемпель. Мастера ставили его на глазок и поэтому рисунки на монетах получались разными. Вес у чешуек тоже был разным. Поэтому они не имели единой стоимости и ими расплачивались на вес.

Как пояснили "Интерфаксу" в Институте археологии РАН (Москва), валдаец имеет право не сдавать находку государству. "Он был бы обязан сделать это, если бы монета находилась в земле, и он бы ее вырыл. Ну, а поскольку она была на поверхности земли, он вправе распорядиться ей по своему усмотрению. В том числе, конечно, он может отнести находку в музей", - сказал собеседник агентства.

В валдайских музеях "Интерфаксу" сообщили, что никто из горожан монету им пока не приносил.