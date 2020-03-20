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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

"Аэрофлот" за неделю вывез из закрывшихся стран 26 000 россиян

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 14 по 20 марта вывез из стран, неблагополучных по коронавирусу почти 26 000 россиян, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Пандемия коронавируса

В том числе из Праги перевозчик вывез 2700 человек, из Парижа - 2200, Вены и Барселоны - по 1700, Амстердама - 1600, Берлина - 1400. Компания продолжит вывозить сограждан домой регулярными и чартерными рейсами, об изменении полетной программы она информирует через сайт.

Из-за коронавируса с начала года "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Китай, Корею, Иран, Европу и США.

20 марта Росавиция сообщила, что эвакуацией россиян из-за рубежа займется межведомственная группа, в которую войдут дипломаты, чиновники Минтранса и Ростуризма, а также представители аэропортов Московского авиузла и авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь" и "Уральские авиалинии". Группа поможет организовать спецрейсы для сограждан, которые застряли в других странах из-за закрытых границ и прерванного транспортного сообщения.

Аэрофлот Росавиация Париж Прага Берлин Барселона Вена

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