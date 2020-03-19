Вегетарианку из Ставрополья ограничили в родительских правах из-за истощения дочери

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Кисловодский городской суд (Ставропольский край) ограничил в правах мать-вегетарианку, ребенок который находился в состоянии истощения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

"На полгода мать ребенка ограничена в правах, если за это время она изменит свое отношение к тому, как надо обращаться с ребенком, будет иначе подходить к питанию, то права будут восстановлены", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее детский омбудсмен края Светлана Адаменко сообщала агентству о том, органы опеки и попечительства Кисловодска, руководствуясь статьей 77 Семейного кодекса, изъяли ребенка у матери-вегетарианки и потребовали через суд лишить ее родительских прав. Такое решение было принято, поскольку полуторагодовалая девочка была истощена и весила вдвое меньше нормы.

Адаменко не исключила, что, возможно, такая система питания, как вегетарианство, могла привести к серьезному недобору веса ребенка.

По данным прокуратуры города, девочка была помещена в Кисловодскую детскую больницу, а когда состояние нормализовалось, ее направили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

В надзорном ведомстве отмечали, что мать девочки в течение длительного времени отказывалась от ее лечения, тогда как ребенку требовалось экстренная медицинская помощь "по жизненным показаниям".

В прокуратуре Кисловодска обратили внимание, что при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью органы опеки и попечительства вправе немедленно отобрать несовершеннолетнего у родителей, что и было сделано.

В связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей против матери возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ.

По данным местных СМИ, 46-летняя мать была не согласна с решением органов опеки. Она утверждала, что ее дочь "просто худенькая".