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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Жительница Амурской области пойдет под суд за слухи о коронавирусе на заводе

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Амурской области местная жительница участвовала в распространении слухов о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией COVId-19 среди работников Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), сообщает региональное управление МВД.

Выявить ее удалось сотрудникам полиции и ФСБ.

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В начале недели жители Приамурья начали получать в мессенджерах сообщения о двух случаях заражения коронавирусом на Амурском ГПЗ. На предприятии эту информацию опровергли.

В отношении причастной к распространению ложных слухов женщины составлен административный материал, который будет передан в суд.

Жительнице Свободного грозит административный штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

Для должностных лиц за подобное правонарушение сумма штрафа в два раза выше - от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических - до 500 тыс. рублей.

Амурская область

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