Жительницу Татарстана привлекут к ответственности за фейки о COVID-19

Фото: Reuters

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Административный протокол составили на жительницу Нижнекамска (Татарстан) за распространение фейковой информации о коронавирусе, сообщает пресс-служба МВД Татарстана в пятницу.

По данным полиции, женщина записала сообщение, где утверждала, что в скором времени город закроют на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.

"После того, как женщина узнала о том, что ее сообщение было направлено многим пользователям мессенджера, а также в различные чаты, она сообщила знакомым, что это неправда. Затем она пришла в телерадиокомпанию, чтобы опровергнуть разосланные ею фейковые новости. 17 марта 2020 года телерадиокомпания опубликовала репортаж-опровержение", - говорится в сообщении.

За распространение ложной информации нарушительницу привлекли к административной ответственности по ч.9 ст.13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Материал будет направлен в мировой суд для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции - у прилетевшего из-за рубежа гражданина Франции. По данным властей республики, сейчас состояние француза оценивается врачами как "близкое к удовлетворительному".

Фейки о коронавирусе: преступление и наказание

Накануне, 19 марта, стало известно, что в Амурской области местная жительница участвовала в распространении слухов о случаях заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди работников Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Ее выявили сотрудники полиции и ФСБ, на женщину также завели административное дело.

19 марта также сообщалось, что в полицию Петербурга доставили местного предпринимателя, который, по данным МВД, распространял аудиозапись с недостоверной информацией о COVID-19. В беседе с полицейскими мужчина рассказал, что что данную аудиозапись разместил в закрытой группе мессенджера, выразив сожаление, что она получила широкое распространение. Бизнесмена предупредили о недопустимости распространения такой информации, сообщили в региональном главке МВД.