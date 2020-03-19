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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Единственный рейс из РФ в ОАЭ будет летать в Дубай вместо Абу-Даби

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло изменения в поручение, касающееся ограничений на авиасообщение с ОАЭ, заменив аэропорт в Абу-Даби на аэропорт Дубай.

Как сообщается на сайте российского правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес соответствующие изменения в поручение о введении временных ограничений на полеты в Великобританию, США и ОАЭ, которое было дано 18 марта.

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В первоначальном поручении исключение в части авиасообщения с ОАЭ было сделано только для регулярного рейса Москва - Абу-Даби и обратно.

Согласно новому поручению Мишустина, Минтранс РФ и Росавиация с 00:00 20 марта временно ограничивают пассажирские перевозки с территории РФ на территорию ОАЭ и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва - Дубай и обратно, осуществляемых через терминал F аэропорта "Шереметьево".

Ограничение также не касается чартерных рейсов, "при условии перевозки в указанное государство его граждан и граждан иных государств и в РФ - граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан)".

Россия ОАЭ

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