Депутаты попросят правительство отменить плату за парковку в связи с коронавирусом

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Думский комитет по труду и социальной политике направит правительству и координационному штабу запрос о возможностях снизить или отменить плату за парковку в связи с коронавирусом, заявил председатель комитета Ярослав Нилов.

Так он прокомментировал предложение депутата Олега Нилова обратиться к федеральным органом исполнительной власти, а также к органам власти в регионах, чтобы они либо ввели мораторий либо значительно снизили плату за парковку. Это позволит автовладельцам пользоваться своими машинами, а не рисковать заразиться в общественном транспорте.

Роспотребнадзор ранее в марте рекомендовал не ездить в общественном транспорте, чтобы снизить риски заражения.

12 марта вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что попросил мэра Москвы Сергея Собянина существенно снизить стоимость платной парковки в центре Москвы, чтобы люди охотнее пользовались личными автомобилями.

Правительство в рамках антикризисных мер пообещало снизить в городах ограничения для грузовиков ритейлеров, чтобы помочь им организовывать доставку товаров.