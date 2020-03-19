Росздравнадзор одобрил тесты на коронавирус от компании с инвестициями РФПИ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) одобрила для применения в России диагностическую систему для выявления коронавируса, разработанную ООО "Медпромресурс", сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), инвестировавший в эту компанию.

Одним из соинвесторов в проекте является японская К.R. Mirai Genomics. По состоянию на середину марта, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", К.R. Mirai владела 50% "Медпромресурса", другие 50% принадлежали ООО "Генетические технологии" (ее инвесторы - топ-менеджер "СИБУРа" Алексей Козлов и Максим Викторов, бенефициар УК "Эвокорп").

Сейчас "Медпромресурс" занимается производством портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на российских заводах. Система будет использоваться для диагностики COVID-19 как в России, так и за ее пределами, говорится в сообщении.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, процитированный в пресс-релизе, заявил, что рассчитывает на скорейшее одобрение использования тестов со стороны регулирующих органов в Европе и на Ближнем Востоке. Ранее он сообщал, что заявка на внеочередное одобрение (emergency approval) теста также подается в Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (Food and Drug Administration, FDA).

Клиники и лаборатории ОАЭ, Саудовской Аравии, Австрии подтвердили высокую точность теста и сделали предварительные заявки на покупку свыше 500 тыс. тестов, сообщал РФПИ.