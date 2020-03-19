В Москве возникла угроза дефицита донорской крови из-за коронавируса

На фоне карантинных мер в больницах скоро будет не хватать крови, в том числе, для борьбы с коронавирусом

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Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Станции переливания крови опустели из-за ограничительных мер в связи с пандемией, скоро больницы столкнутся с дефицитом крови, которая нужна, в том числе, для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

"В связи с ограничительными мерами, введенными для борьбы с распространением коронавируса, отделения переливания крови практически опустели. Специалисты начинают бить тревогу - очень скоро больницы начнут испытывать дефицит крови, что существенно скажется на работе всех отделений", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В связи с этим донорское движение РНИМУ имени Пирогова совместно с отделением переливания крови РДКБ РНИМУ имени Пирогова, Центром крови Гаврилова и отделением переливания крови Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева запустили акцию в социальных сетях под хэштегом #ямыдоноры.

"Люди не боятся ездить в гипермаркеты и сметать продукты и товары с полок, но боятся ездить в Центры крови и отделения переливания крови! Забывая, что перед донацией доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ крови", - говорится в сообщении организаторов акции.

В нем отмечается, что в неспокойное время донорство - "отличный способ не только помочь людям, нуждающимся в компонентах крови, но и самим ответственно относиться к своему здоровью".

Врачи призывают не забывать о донорстве во время карантина, поскольку "для лечения коронавирусной пневмонии тоже используется кровь и плазма, так как в основном поступают люди старшего возраста с хроническими заболеваниями, с уровнем гемоглобина до 60 г/л, ну и с различными нарушениями обмена веществ, системы свертывания крови и снижением иммунитета".

Кроме того, свое лечение продолжают гематологические и онкологические пациенты, в том числе дети, также продолжают поступать пациенты с травмами, идут роды, которые тоже требуют переливания. "Все они получают адекватное лечение, но в условиях дефицита крови и компонентов их жизнь под угрозой", - отмечается в сообщении.

Организаторы акции призывают доноров не поддаваться всеобщей панике и не забывать о том, что каждый день в сотнях больниц нужна кровь.

Центры переливания крови находятся у станций метро "Беговая", "Царицыно" и "Тропарево".