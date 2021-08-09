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ФМБА отрицает дефицит донорской крови в России

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В России запас заготовленной плазмы превышает ежемесячный объем выдачи по стране в пять раз, в России нет дефицита крови и ее компонентов, заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Ранее "Коммерсант" сообщил о нехватке донорской крови в Петербурге, Томской, Ульяновской областях, Крыму, ссылаясь на призыв ФМБА к донорам. В центре крови агентства изданию объяснили, что в период между первой и второй дозой прививки от коронавируса нельзя быть донором крови, а после получения второго компонента человек еще на месяц получает медотвод от донорства. При этом в агентстве уточнили, что дефицита крови еще нет, но уже есть проблема с поступлением крови. На городской станции Петербурга подтвердили, что нуждаются в крови.

"На настоящий момент запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в пять раз. При этом на карантинизации (сроком 4 месяца) находится объем плазмы, которого хватит для обеспечения годовой потребности (более 400 тонн)", - заявили позднее в ФМБА.

Там добавили, что заготовка и выдача тромбоцитного концентрата ввиду короткого срока хранения осуществляется непосредственно по заявкам учреждений, однако имеющегося в учреждениях службы крови запаса компонента достаточно для обеспечения двухмесячной потребности страны.

"Для каждого из учреждений службы крови донорский светофор является дополнительным инструментом мотивации донорского контингента к скорейшему визиту и плановой донации", - говорится в сообщении.

По данным ФМБП на 9 августа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается увеличение общего числа доноров крови на 7 % по сравнению с 2020 годом и сопоставимость с показателем 2019 года. Заготовка цельной крови увеличилась на 12 %, заготовка плазмы - на 11 %.

Массовая вакцинация против COVID-19 имеет особое значение для cлужбы крови, поскольку способствует заготовке свежезамороженной плазмы с антителами к коронавирусу, которую используют при лечении людей и при производстве специфического антиковидного иммуноглобулина, отметили в ФМБА.

Общий объем свежезамороженной плазмы с антителами к COVID-19, находящийся на хранении в учреждениях службы крови, составляет более 12 тысяч литров. В 2021 году уже выдано для клинического использования 7,7 тонн такой плазмы и еще 9 тонн плазмы передано на производство иммуноглобулина.

Хроника 09 января 2020 года – 09 августа 2021 годаПандемия коронавируса
ФМБА Петербург коронавирус

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