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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

РАН, РХТУ и "Долина Менделеева" подписали соглашение о сотрудничестве

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российская академия наук (РАН), Российский химико-технологический университет имени Менделеева (РХТУ) и научно-технологический центр "Долина Менделеева" подписали соглашение о сотрудничестве. Как передает корреспондент "Интерфакса", это событие проходило в здании президиума РАН.

После подписания президент РАН Александр Сергеев заявил, что это соглашение дает возможность "найти правильный интерфейс между генерацией знаний и технологиями. Мы долго искали этот путь. Поначалу казалось, что в капиталистическом обществе это проходит довольно быстро, но годы показали, что настраивать такую систему сложно, и только после появления "Закона о долинах" создались условия, при которых наука, образование и бизнес смогли, объединившись, достичь быстрого перехода знаний в технологии".

О том, что РАН совместно с коллегами нашли правильный путь, говорит, по мнению президента РАН, тот факт, что уже десятки серьезных организаций проявили желание работать в Менделеевской долине. Здесь совместными усилиями будут создаваться новые технологии в области агрохимии, биотехнологии, в фармацевтической и медицинской отраслях и т.д. с последующей коммерциализацией их результатов. Таким образом, появилась возможность, подчеркнул Сергеев, "создать цепочку от фундаментальной науки через поисковые исследования к созданию новых технологий и быстрого применения их в промышленности".

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