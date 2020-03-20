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На челябинских чиновников завели дело из-за одновременной работы с двумя проектами благоустройства

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В отношении чиновников мэрии Челябинска возбудили уголовное дело о халатности за то, что они оплатили работы по созданию проекта благоустройства набережной реки Миасс, хотя у них уже был другой проект, предоставленный мэрии бесплатно. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Прокуроры установили, что по итогам тендере управление дорожного хозяйства мэрии заключило контракт на 9,2 млн рублей с коммерческой компанией на проектно-изыскательные работы по строительству пешеходной набережной вдоль южного бульвара Миасса от улицы Кирова до сквера Искусств.

В феврале 2019 года управление бесплатно получило аналогичный проект от другой компании, которая тендер проиграла, выявила проверка.

В марте управление заключило контракты на госэкспертизу нового проекта более чем на 1,3 млн рублей, госэкспертиза дала положительное заключение. В мэрии посчитали, что второй проект лучше и решили проводить благоустройство по нему.

При наличии бесплатного проекта с положительным заключением госэкспертизы чиновники "ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, приняли результаты выполненных работ, произвели их оплату, после чего направили их на государственную экспертизу". Ущерб городскому бюджету прокуроры оценили в 7,3 млн рублей.

Челябинск Миасс Челябинская областная прокуратура СКР

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