МВД назвало фейком информацию о приостановке приема россиян в отделениях полиции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В МВД России опровергают появившуюся информацию о приостановлении личного приема граждан в подразделениях ведомства.

"В социальных сетях и популярных мессенджерах был распространен скан приказа МВД России о приостановлении личного приема граждан в подразделениях ведомства", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

По данным министерства, опубликованный документ - это фейк а его содержание не соответствует действительности. "Достоверная информация о мерах, принимаемых Министерством в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, размещается только на официальных ресурсах ведомства", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась фотография приказа министерства, в котором говорится о приостановке с 19 марта личного приема граждан в управлениях МВД РФ по субъектам, территориальных органах внутренних дел министерства и участковых пунктах полиции. При этом, прием обращений, согласно тексту документа, проводится через электронные интернет-приемные МВД России или по почте.