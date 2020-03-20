Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

МВД назвало фейком информацию о приостановке приема россиян в отделениях полиции

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В МВД России опровергают появившуюся информацию о приостановлении личного приема граждан в подразделениях ведомства.

"В социальных сетях и популярных мессенджерах был распространен скан приказа МВД России о приостановлении личного приема граждан в подразделениях ведомства", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства.

По данным министерства, опубликованный документ - это фейк а его содержание не соответствует действительности. "Достоверная информация о мерах, принимаемых Министерством в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, размещается только на официальных ресурсах ведомства", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в некоторых телеграм-каналах появилась фотография приказа министерства, в котором говорится о приостановке с 19 марта личного приема граждан в управлениях МВД РФ по субъектам, территориальных органах внутренних дел министерства и участковых пунктах полиции. При этом, прием обращений, согласно тексту документа, проводится через электронные интернет-приемные МВД России или по почте.

МВД РФ

Новости
Пандемия коронавируса

Все российские призывники пройдут карантин по прибытии в войсковые части

Все российские призывники пройдут карантин по прибытии в войсковые части

Памфилова выступила против присутствия "надзирателей" на голосовании по Конституции

Силуанов призвал не беспокоиться за российских нефтяников

ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

Руководители рудника "Мир" получили сроки в колонии-поселении за гибель восьми шахтеров

Минск начал эвакуацию белорусов, "застрявших" в России из-за закрытия границ

"AliExpress Россия" выплатит компенсации клиентам за ожидание посылок из Китая

"AliExpress Россия" выплатит компенсации клиентам за ожидание посылок из Китая

Прилетевшие из Таиланда пассажиры прорвали оцепление в красноярском аэропорту

Онищенко объяснил, почему Китай справился со вспышкой коронавируса

Онищенко объяснил, почему Китай справился со вспышкой коронавируса

Петербургский школьник купил в интернете газовый пистолет и выстрелил в соседа по парте

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');