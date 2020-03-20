Российские военные два дня проводили учения по борьбе с COVID-19

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Российские военные провели специальное учение по борьбе с распространением коронавируса, на котором были отработаны действия по эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и дезинфекции объектов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"18-19 марта прошло специальное учение войск РХБ (радиационной, химической и биологической - ИФ) защиты во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением и Воздушно- космическими силами. Безопасность обеспечивали подразделения военной полиции", - сказал Шойгу в пятницу на коллегии ведомства.

Учения прошли на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. В ходе маневров военные отработали действия по приему и эвакуации граждан, спецобработке воздушных судов и перевозимых грузов, вопросы организации карантина и дезинфекции объектов воинской части для нормализации эпидемобстановки, рассказал министр.

Он также сообщил, что в Минобороны РФ сформировали запас медицинских изделий, лекарств и средств защиты для борьбы с коронавирусом. По его словам, 12 марта был создан оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных силах COVID-19, штаб возглавил первый замминистра обороны Руслан Цаликов.

Шойгу подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание профилактическим мерам для недопущения эпидемии коронавируса, такие меры должны проводиться круглосуточно. Кроме того, эпидобстановку в армии должны постоянно контролировать не только медики, но и командиры и начальники всех уровней, подчеркнул министр.