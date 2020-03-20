Куснирович наладил производство медицинских масок в Калуге

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Производитель одежды и предметов роскоши Bosco di Ciliegi вместе с Минпромторгом наладил в Калуге производство медицинских масок. Об этом говорится в инстаграме компании.

Там же выложен видеоролик с председателем совета директоров Bosco Михаилом Куснировичем. Он в медицинской маске сидит в пошивочном цехе и на винтажной швейной машинке строчит еще одну маску. Прервавшись, он объявляет, что калужская мануфактура начнет выпускать миллионы медицинских масок "для общего блага". Затем ему делают замечание, и он снова надевает маску на лицо.

В российских аптеках с февраля начались перебои с масками из-за эпидемии коронавируса. В Минпромторге не раз заявляли, что дефицит масок стране не грозит, их выпускается достаточно. Президент Владимир Путин предложил штрафовать аптеки за завышение цен на маски, а премьер-министр Михаил Мишустин запретил их вывозить из страны кроме как в личных целях.

Французская компания LVMH, которой принадлежат, в частности, бренды Christian Dior и Louis Vuitton, с середины марта наладила выпуск антисептиков для больниц.