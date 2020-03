Куснирович наладил производство медицинских масок в Калуге

Сегодня в 7:00 утра на Мануфактурах Bosco в Калуге было запущено производство марлевых масок совместно с Министерством промышленности и торговли Россиийской Федерации. Для общего блага. ⠀ Публикуем видеообращение Михаила Куснировича, основателя и председателя совета директоров группы компаний Bosco di Ciliegi. ⠀ Будьте здоровы! ⠀ #Bosco #BoscodiCiliegi #МануфактурыBosco #МихаилКуснирович

