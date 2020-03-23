Власти приостановили Всероссийскую диспансеризацию населения из-за COVID-19

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился временно приостановить проведение в стране Всероссийской диспансеризации населения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале нормативных актов в понедельник. Властям регионов и Фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) рекомендовано остановить мероприятия в рамках диспансеризации в поликлиниках.

Кроме того, Минздраву, Минтруду, Минкомсвязи, Минпросвещения и Минобрнауки, Минспорту и Минтрансу поручено проинформировать население о приостановке диспансеризации. Это, в частности, нужно сделать с помощью телевидения, радио и интернета, следует из документа.

Всероссийская диспансеризация населения стартовала летом 2019 года, ее главная цель - регулярные профилактические проверки здоровья россиян. Планировалось, что к 2024 году такими проверками будет охвачено до 70% населения страны. Сами осмотры должны проходить в местных поликлиниках. Между тем, в связи с распространением коронавируса в России рекомендовано не посещать поликлинику не только людям с подозрением на COVID-19, но и пожилым гражданам. Вместо этого нужно вызывать медиков на дом.