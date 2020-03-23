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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Министерствам поручили продумать ограничение экспорта продуктов и лекарств

Министерствам поручили продумать ограничение экспорта продуктов и лекарств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (на дальнем плане)
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз, Минпромторг, Федеральная таможенная служба и Минздрав получили поручение к 25 марта подготовить предложения, как ограничить экспорт продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств. Об этом говорится в перечне поручениий премьер-министра Михаила Мишустина, сформулированных после совещания 21 марта.

Экономический кризис

В частности, он поручил ФТС, ФНС и Россздравнадзору с 23 марта ежедневно отслеживать экспорт, импорт и внутренний спрос на эти товары, направлять полученные цифры в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав. С учетом полученной информации эти министерства должны будут раз в неделю формулировать предложения, как ограничивать экспорт этих групп товаров.

Губернаторам Мишустин поручил утвердить перечни системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионах.

Минэкономразвития будет обязано подготовить меры по поддержанию устойчивости экономики, в том числе в сфере импортозамещения и по дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса за счет оптимизации мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Также ведомству и Банку России поручено проработать параметры субсидирования банкам процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства, если они дадут бизнесу отсрочку по основному долгу.

Минэкономразвития Михаил Мишустин Минсельхоз Минпромторг Минздрав

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