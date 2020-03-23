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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Памфилова допустила, что дата голосования по Конституции определится до конца марта

Памфилова допустила, что дата голосования по Конституции определится до конца марта
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Решение о дате общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может быть принято президентом до конца марта по рекомендациям компетентных служб, полагает председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Изменение Конституции

Он напомнила, что Владимир Путин говорил ей, что решение будет принято в зависимости от развития ситуации. 17 марта он допустил, что голосование может быть отложено из-за коронавируса. Однако пока президент подписал указ о проведении голосования 22 апреля. Памфилова заверяла, что в условиях эпидемии голосование проводиться не будет.

20 марта ЦИК разрешил регионам самим устанавливать сроки, в которые будет проводиться досрочное голосование по Конституции. Как говорила Памфилова, из-за профилактики по коронавирусу предусмотрено расширение возможности досрочного голосования, в том числе вне помещения для голосования, с трех до семи дней.

18 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что окончательное решение по дате голосования примет Владимир Путин. Он отрицательно ответил на вопрос, означает ли подписанный президентом указ о голосовании 22 апреля, что имеющийся у главы государства анализ ситуации не предполагает обострения эпидемиологической ситуации к указанной дате.

Поправки в Конституцию, которые утвердили Госдума и Совет Федерации, одобрили все региональные заксобрания и признал законными Конституционный суд, будут выставлены на голосование одним пакетом.

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