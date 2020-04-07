В Центризбиркоме допустили перенос осенних выборов из-за коронавируса

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Центризбирком пока не обсуждал перенос единого дня голосования с сентября из-за коронавируса, но имеет право принять такое решение, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

По ее словам, такое решение будет нужно принимать в середине июня.

"Огромная надежда, что ситуация значительно улучшится. Но вместе с тем, с точки зрения правовых инструментов, законодатель сказал, что если ситуация будет требовать какой-то адекватной реакции, то такая реакция возможна", - сказала она.

Если единый день голосования перенесут, прежние органы власти и чиновники останутся на своих местах до новых выборов, объяснила секретарь ЦИК. Она сослалась на несколько решений Конституционного суда, подтвердившие этот порядок.

Гришина также отметила, что из-за эпидемии уже были отменены выборы, ранее назначенные на даты с 5 апреля по 21 июня. По ее словам, организовать их полноценно не получилось бы даже в случае улучшения эпидемиологической ситуации к дате голосования. Крупные кампании, такие как выборы губернаторов и заксобраний, а также федеральные выборы проходят в единый день голосования в сентябре, однако в течение года регионы проводят выборы более мелкого уровня.

"Сложившаяся ситуация затрагивает разные этапы избирательных кампаний, ведь не только день голосования имеет значение. Во-первых, выдвижение - это партийные мероприятия, закон требует тайное голосование, оно только очное, затем сбор подписей. Предвыборная агитация должна быть, она не может идти только в виртуальных формах", - объяснила она.

Президент Владимир Путин наделил правительство дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Этот закон дал региональным избиркомам переносить выборы в случае введения таких режимов на их территориях.

3 апреля ЦИК отложил 102 избирательных кампании в 28 субъектах Федерации. Решения, когда можно будет возобновить к ним подготовку, будет принимать комиссия, организующая выборы, после уведомления ЦИКа.