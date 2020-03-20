ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ, принимая порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, разрешил регионам самим устанавливать сроки, в которые будет проводиться досрочное голосование.

Как рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, из-за профилактики по коронавирусу предусмотрено расширение возможности досрочного голосования, в том числе вне помещения для голосования, с трех до семи дней.

Региональные избирательные комиссии смогут самостоятельно принять решение о нужном им количестве дней для досрочного голосования.

"Это позволит исключить одномоментное скопление на участках большого количества граждан, что в свою очередь направлено на предотвращение распространения инфекции", - подчеркнула Памфилова.

Согласно постановлению ЦИК, досрочно имеют право проголосовать граждане, которые в день голосования не смогут по уважительной причине посетить участок (отпуск, командировка, режим трудовой или учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья).

Им должна быть предоставлена возможность проголосовать с 19 по 21 апреля 2020 года. В исключительных случаях - с 15 по 21 апреля.

Участки, образованные на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных и отдаленных местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, разрешено организовывать с 1 апреля.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля, однако в ЦИКе заверили, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет обостряться, голосование может быть перенесено на более поздний срок.