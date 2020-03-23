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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16

Россия решила не запрещать въезд в страну жителям ДНР и ЛНР

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не распространять на жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) временный запрет на въезд в страну для иностранцев.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Такое решение властей РФ объясняется "экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины" и "принципами гуманности", говорится в распоряжении кабмина.

Согласно документу, в Россию можно будет въезжать гражданам Украины, у которых в удостоверении личности есть отметка о регистрации в соответствующих районах.

Кроме того, Роспотребнадзору и его территориальным органам поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля при въезде в РФ для данных лиц.

Ранее в понедельник стало известно, что правительство России частично отменило запрет на въезд белорусов и других граждан государств СНГ, а также жителей Абхазии и Южной Осетии через воздушные и другие пункты пропуска в случае, если они возвращаются в свои страны.

Михаил Мишустин ЛНР ДНР Донбасс Украина

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