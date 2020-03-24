ФАС предложила дать РЖД право давать 99% скидку на перевозку угля на экспорт

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В правительстве обсуждается возможность дать угольщикам скидку до 99% на экспорт угля в западном направлении, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник.

ФАС подготовила проект приказа, который даст РЖД право вводить такую скидку на перевозку угля до тех пор, пока тариф покрывает переменные затраты, сообщает издание. Сейчас монополия может давать скидки в пределах тарифного коридора, размер ограничен 25% для грузов первого (самого дешевого) тарифного класса на расстояниях до 3000 км, 50% — для второго и третьего тарифного классов и 12,8% — на все остальные грузы.

Из-за тяжелой ситуации в Европе с прошлого года уголь на запад "почти не едет", поэтому РЖД уже дали максимальную скидку, чтобы часть объемов вернулась на это направление с востока, пишет газета. Уголь поехал на Дальний Восток, но инфраструктуры БАМа и Транссиба не хватает для необходимого потока перевозок.

В пояснительной записке к проекту приказа сообщается, что увеличение размера потенциальной скидки предпринимается, чтобы обеспечить "конкурентные тарифные условия на перевозку угля в западном направлении". По данным "Коммерсанта", в РЖД ранее сдержанно относились к идее дать скидку, отмечает при этом газета.

Если в прошлом году дисконт на юг монополия дала без обязательной гарантии объемов со стороны угольщиков, то на северо-запад долго не вводила, а когда ввела в октябре, то лишь под гарантию отправки 15,9 млн тонн до конца года, которые не были обеспечены. Однако после заседания рабочих групп Госсовета 26 февраля и обсуждения с главой Кузбасса Сергеем Цивилевым и угольщиками монополия ввела максимальные (12,8%) скидки по обоим направлениям, не требуя гарантий объемов.

При распределении ограниченных мощностей "восточного полигона" ж/д сети Минэнерго предлагает часть угольной квоты давать компаниям обычным порядком и в зависимости от доступной портовой инфраструктуры, а часть - пропорционально отправкам на альтернативные рынки, в том числе западный, также напоминает издание.

Но пока "Российские железные дороги" и угольщики подписали лишь соглашение об отправке 53 млн тонн экспортного угля на восток до конца 2020 г. Вместе с тем, по словам одного из источников газеты, близко к подписанию и соглашение с Кузбассом по северо-западу и югу, предполагающее поставки не ниже уровня 2019 года.

"ФАС предлагает очень сильный инструмент, который позволит РЖД принимать решения в условиях волатильности. "Российские железные дороги" смогут привлекать грузы, в том числе ушедшие с железнодорожного транспорта", - заявил изданию директор по логистике "Сибирской угольной энергетической компании" Денис Илатовский.