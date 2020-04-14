В правительстве начали обсуждать создание железнодорожного коридора "Сибирский меридиан"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В правительстве начали обсуждать создание железнодорожного коридора "Сибирский меридиан", который свяжет порты Тихого и Индийского океанов и точки на Северном морском пути, стоимость проекта предварительно оценивается в 4,9 трлн рублей, рассказал информированный источник "Коммерсанта".

Пока прорабатывется вопрос о вынесении проекта на рассмотрение, уточнили изданию в Минтрансе.

В октябре 2019 года о проекте по созданию международного транспортного коридора Арктика—Сибирь—Азия впервые объявил президент Владимир Путин. Предполагается, что он соединит уже намеченные стройки, например Северный широтный ход, так и новые тысячекилометровые линии в Сибири и Арктике, и в результате в 2035 году будет открыто железнодорожное сообщение между Китаем и арктическими портами.

В частности, речь идет о строительстве двухпутного электрифицированного железнодорожного кольца Салехард—Надым—Уренгой—Сургут—Тюмень—Екатеринбург—Пермь—Ярославль—Обская—Салехард.

Предполагается, что новый коридор позволит разгрузить Транссиб, обеспечить транспортными мощностями первые кластеры Ангаро-Енисейского макрорегиона, развить Арктический транспортный узел, освободить пути для пассажирского движения, в частности, между Екатеринбургом и Красноярском.

"Сибирский меридиан" объединит участки разной степени проработанности и согласованности. В частности, в проекте запланированы пока не оформленные крупные железнодорожные стройки: Сосногорск—порт Индига (506 км), Уренгой—Норильск (830 км), Нижневартовск—Белый Яр—Лесосибирск—Ярки—Усть-Илимск (1995 км) и Лесосибирск—Игарка, которая протянется на 1050 км вдоль Енисея.

В ОАО "РЖД" от комментариев отказались.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров усомнился в реалистичености "Северного меридиана" в нынешних условиях: когда актуальность БАМа и Транссиба критически возросла, распыление ресурсов РЖД на сторонние глобальные мегапроекты эксперт считает неадекватным.