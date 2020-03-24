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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:42

ФСБ задержала свыше 30 членов хакерской группы, торговавших данными кредиток

ФСБ задержала свыше 30 членов хакерской группы, торговавших данными кредиток
Сотрудники ФСБ России во время задержания участников хакерской группы
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали группу из более чем 30 торговцев данными кредитных карт российских и зарубежных банков, полученных в результате взлома учетных записей владельцев счетов, сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В группу помимо россиян входили граждане Украины и Литвы. Задержать участников схемы удалось благодаря помощи сотрудников МВД в 11 субъектах РФ: в Крыму, Северной Осетии, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Петербурге и Севастополе.

Как говорится в сообщении ЦОС, поступившем во вторник в "Интерфакс", задержанные специализировались на продаже краденных данных кредитных и расчетных карт российских и зарубежных банков, полученных в результате неправомерного доступа к учетным записям интернет-пользователей и платежных систем.

По данным ведомства, подельники открыли более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые затем использовались злоумышленниками для хищения денег со счетов граждан различных государств, в том числе путем покупки в интернете дорогих товаров.

25 задержанным предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, они арестованы.

При обысках по 62 адресам было изъято более $1 млн, 3 млн рублей, серверное оборудование, использовавшееся для работы интернет-магазинов, поддельные документы, в том числе российские паспорта, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, огнестрельное оружие, наркотики, золотые слитки и драгоценные монеты.

ФСБ

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