Мишустин поручил проверить цены на мобильную связь в условиях карантина

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин до 25 марта поручил ФАС и Минкомсвязи РФ проанализировать динамику стоимости услуг мобильной связи при переводе населения на удаленную работу или учебу, говорится в сообщении правительства.

"ФАС России, Минкомсвязи России проанализировать динамику изменения операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, предоставление которых непосредственно связано с обеспечением возможности перевода населения на дистанционные (удалённые) формы работы (обучения) в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Ряд компаний РФ самостоятельно перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Также школы и вузы РФ переходят на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев говорил журналистам, что ведомство будет следить за действиями операторов и не поддержит повышение тарифов на услуги связи на фоне ослабления рубля.

По данным на 23 марта, количество заболевших COVID-19 в России достигло 438 человек.