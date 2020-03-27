Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 26.03В России 840+182В мире 529 591+61 997

Президент МТС призвал не рассылать "веселые, но тяжелые" мемы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент МТС Алексей Корня призвал клиентов компании "к осознанному обращению с контентом в сети" и попросил их не рассылать друг другу видеомемы, которые создают лишнюю нагрузку на инфраструктуру оператора связи.

Пандемия коронавируса

"Я говорю о том, что в текущей ситуации можно воздержаться, например, от пересылок веселых, но "тяжелых" по объему видео в мессенджерах десяткам своих контактов, - говорится в его обращении. - Мемы и хорошее настроение — это важно, но сейчас к потреблению контента в сетях нужно подойти ответственно!"

При этом он подчеркнул, что не призывает пользователей отказаться от просмотра фильмов онлайн или участвовать в рабочих видеоконференциях.

МТС отмечает росто нагрузки на сеть, в первую очередь трафик растет пользовании домашним интернетом в крупных городах. По словам Корни, в Москве в фиксированных сетях трафик увеличился на 30%.

"При этом на определенных территориях трафик растет настолько интенсивно, что нашим специалистам может понадобиться дополнительное время на настройку. Прошу вас быть терпеливыми. Все будет хорошо", - отметил он и предложил сообщать о локальных проблемах через приложение "Мой МТС" в разделе "Качество связи".

Президент МТС напомнил, что пропускная способность сетей – это физически ограниченный ресурс, и именнно поэтому "крупнейшие стриминговые платформы в мире уже понизили качество видео, убрав 4K и Full HD, чтобы снизить нагрузки на сети".

В условиях карантина МТС увеличила время обработки запросов пользователей в контактных центрах в связи с переводом части сотрудников на удаленку. Розничные салоны МТС работают в обычном режиме, но магазины в аэропортах закрыты. Корня призвал в этой ситуции всех клиентов перейти на дистанционное обслуживание.

В связи с тяжелой ситуацией МТС сделала бесплатными звонки на горячую линию Ростуризма, горячую и информационную линии Департамента здравоохранения Москвы, в ситуационный центр МИДа и в авиакомпании. Абоненты смогут принимать входящие вызовы, даже если их номер заблокирован.

Если у абонентов кончились деньги на счете, они смогут смотреть МТС ТВ и пользоваться домашним интернетом до 30 апреля, но впоследствии им придется заплатить этот долг, предупредил Корня.

Эпидемия одиночества

12
Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Алексей Корня МТС

Новости по теме

Новости

В России число случаев COVID-19 выросло до 1036

Пандемия коронавируса

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Севастополе

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Севастополе

В Сочи ввели ограничения из-за роста числа бронирований в нерабочую неделю

В Сочи ввели ограничения из-за роста числа бронирований в нерабочую неделю

В России объявили в розыск более 80 тыс. машин, принадлежащих умершим гражданам

В России объявили в розыск более 80 тыс. машин, принадлежащих умершим гражданам

В Магнитогорске задержан мужчина, который перед взрывом в доме принес газовый баллон

Что случилось этой ночью: пятница, 27 марта

Губернатор Хакасии самоизолировался после полета одним рейсом с больной COVID-19

В России пройдут военные учения по борьбе с коронавирусом

В России пройдут военные учения по борьбе с коронавирусом

Работу кафе и ресторанов приостановят по 5 апреля во всей России

Работу кафе и ресторанов приостановят по 5 апреля во всей России

В России до лета закроют санатории и дома отдыха

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');