Сбежавших из-под карантина пациентов на Кубани нашли в Екатеринбурге

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Двух мужчин, нарушивших режим изоляции в Краснодарском крае, нашли в Екатеринбурге.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что представители Роспотребнадзора посетили квартиры граждан и "провели необходимую работу".

Ранее стало известно, что на Урале ищут двух человек, которые прилетели в Екатеринбург из Краснодарского края. Два пациента сочинской больницы, которые накануне вернулись из США и Испании, нарушили режим изоляции на фоне распространения коронавируса в мире.