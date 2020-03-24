Ученый посоветовал повременить с беременностью из-за пандемии коронавируса

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил о возможном влиянии коронавируса на зачатие и беременность и посоветовал повременить.

"На ранних стадиях беременности есть советы, чтобы остерегаться, не беременеть, может, прерывать. Есть данные, что (коронавирус - ИФ) может влиять на зачатие, семенные железы мужчин и женщин, вызывает сильные ферментативные изменения", - сказал Малеев на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что на ранних стадиях беременности заражение коронавирусом "может иметь значение", но на поздних стадиях женщине точно будет трудно, если разовьется пневмония, "будет тяжелое течение заболевания, но к счастью, такое редко (происходит - ИФ)". "Наблюдали несколько таких женщин в Китае, к счастью, все закончилось благополучно", - добавил Малеев.

Ученый также рассказал о том, можно ли заразиться вирусом, если работаешь с документами: "Вполне реально, если плюнут на документы, чихнут, а ты с ними потом работаешь, может, лучше работать с электронными документами поэтому. Но гаджет тоже надо протирать".

"Имеет большое значение, какая бумага, если ворсистая, вирус дольше будет существовать, если сухость большая, вирус быстрее уничтожится, зависит от температуры, влажности. Протирать руки, вирус сам не перепрыгнет в нос, если вы не коснетесь руками. Поэтому общее соблюдение правил гигиены позволит избежать заражения. Возможно, в перчатках надо работать, чтобы не заносить", - добавил Малеев.

Он заявил, что научно-обоснованных данных о повторной заболеваемости коронавирусом пока нет.