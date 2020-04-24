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Тяжелую форму COVID-19 будут считать показанием к прерыванию беременности на раннем сроке

Тяжелую форму COVID-19 будут считать показанием к прерыванию беременности на раннем сроке
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Тяжелое течение коронавируса и отсутствие эффекта лечения может быть показанием для прерывания беременности до 12-й недели, говорится в рекомендациях Минздрава РФ.

Высокий риск перинатальных осложнений связан как с самой вирусной инфекцией, так и с токсичным для эмбриона действием лекарственных препаратов.

В документе подчеркивается, что при отказе пациентки от прерывания беременности необходимы дополнительные исследования для выявления хромосомных аномалий плода, которые проводятся по желанию женщины.

При легком течении COVID-19 до 12 недель беременности, в связи с недоказанным отрицательным влиянием вируса на плод, возможно продолжение вынашивания ребенка.

Пандемия коронавируса

Осложнения при заражении во время беременности

Однако Минздрав РФ предупредил, что при заражении беременной женщины коронавирусом возможны преждевременные роды и некоторые другие осложнения. В том числе выкидыш (2%), задержка роста плода (10%), преждевременные роды (39%).

У беременных с COVID-19 и пневмонией увеличивается частота кесарева сечения из-за развития дистресс-синдрома у плода.

Вместе с тем, отмечается в документе, в настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов. Все известные случаи передачи вируса младенцу "были приписаны тесному контакту с больной матерью или другими лицами, обеспечивающими уход".

Кроме того, нет данных, свидетельствующих о более тяжелом течении заболевания COVID-19 у беременных по сравнению с общей популяцией взрослых людей. Бессимптомно болезнь протекает у 1-30% беременных, легкое и среднетяжелое течение наблюдается у 55-80%, тяжелые состояния зафиксированы в 10-15% случаях. Крайне тяжелое течение наблюдается у 3-5%.

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