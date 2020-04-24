Тяжелую форму COVID-19 будут считать показанием к прерыванию беременности на раннем сроке

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Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Тяжелое течение коронавируса и отсутствие эффекта лечения может быть показанием для прерывания беременности до 12-й недели, говорится в рекомендациях Минздрава РФ.

Высокий риск перинатальных осложнений связан как с самой вирусной инфекцией, так и с токсичным для эмбриона действием лекарственных препаратов.

В документе подчеркивается, что при отказе пациентки от прерывания беременности необходимы дополнительные исследования для выявления хромосомных аномалий плода, которые проводятся по желанию женщины.

При легком течении COVID-19 до 12 недель беременности, в связи с недоказанным отрицательным влиянием вируса на плод, возможно продолжение вынашивания ребенка.

Осложнения при заражении во время беременности

Однако Минздрав РФ предупредил, что при заражении беременной женщины коронавирусом возможны преждевременные роды и некоторые другие осложнения. В том числе выкидыш (2%), задержка роста плода (10%), преждевременные роды (39%).

У беременных с COVID-19 и пневмонией увеличивается частота кесарева сечения из-за развития дистресс-синдрома у плода.

Вместе с тем, отмечается в документе, в настоящее время неизвестно, может ли беременная женщина с COVID-19 передать вирус ребенку во время беременности или родов. Все известные случаи передачи вируса младенцу "были приписаны тесному контакту с больной матерью или другими лицами, обеспечивающими уход".

Кроме того, нет данных, свидетельствующих о более тяжелом течении заболевания COVID-19 у беременных по сравнению с общей популяцией взрослых людей. Бессимптомно болезнь протекает у 1-30% беременных, легкое и среднетяжелое течение наблюдается у 55-80%, тяжелые состояния зафиксированы в 10-15% случаях. Крайне тяжелое течение наблюдается у 3-5%.