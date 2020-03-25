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Гречка в России за неделю подорожала на 2,8%, сахар - на 7%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Цены на сахар на минувшей неделе в РФ повысились на 7%, гречка подорожала на 2,8%, сообщил Росстат.

Рост цен на сахар стал наиболее существенным по отношению к другим продуктами питания. Неделей раньше сахар подорожал на 1,7%, а с 3 по 10 марта - всего на 0,6%.

Ажиотажный спрос на крупы, который был зафиксирован на фоне распространения коронавируса, отразился и на их ценах.

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Так, рост цен на гречневую крупу на минувшей неделе ускорился до 1,2% с 0,2% неделей ранее. Пшено с 17 по 23 марта подорожало на 0,7%, хотя неделей ранее оно подешевело на 0,5%. Цены на рис выросли на 1,2%, за неделю с 11 по 16 марта было зафиксировано их снижение на 0,1%.

Кроме того, рост цен на наиболее востребованные у потребителей овощи в РФ на минувшей неделе существенно ускорился. Лук за неделю с 17 по 23 марта подорожал на 3,5%, цены на картофель выросли на 2,6% с 0,1% неделей ранее, на морковь - на 2,5% с 1,6% соответственно.

Белокочанная капуста подорожала на 1,3%, хотя на предыдущей неделе рост составлял всего 0,2%. Ускорилось и подорожание яблок - до 1,4% с 0,3% за неделю с 11 по 16 марта.

Согласно данным Росстата, рост цен на помидоры на минувшей неделе ускорился до 2,5% с 1,6% неделей ранее. В то же время огурцы подешевели на 6,1%. Снижение цен на 4,6% было зафиксировано и неделей ранее.

Росстат

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