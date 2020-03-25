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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

В четырех регионах РФ создали группировки войск для борьбы с коронавирусом

В четырех регионах РФ создали группировки войск для борьбы с коронавирусом
Архивное фото
Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Специализированные группировки войск созданы в четырех регионах на территории Западного военного округа (ЗВО).

"В состав группировок войдут соединения и воинские части войск радиационной, химической и биологической защиты, медицинские, инженерные подразделения, силы и средства материально-технического обеспечения, подразделения военной полиции общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО", - сказано в сообщении ЗВО, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Сейчас подразделения готовятся к маршам на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях, информирует штаб ЗВО. По его данным, всего от ЗВО привлечены "около 1 тыс. военнослужащих, свыше 200 ед. военной и специальной техники".

В составе группировки - инженерно-технические передвижные комплексы химической защиты, дегазационные войсковые комплекты, авторазливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки техники ТМС-65У, комплексы полевых лабораторий КЛП-10, специальная инженерная техника, говорится в сообщении.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО круглосуточно собирает сведения и анализирует условную эпидемиологическую обстановку "в районах практических действий войск".

Проверка готовности армии к борьбе с коронавирусом

Ранее сообщалось, что в период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

Целью проверки является повышение уровня готовности подразделений для решения, в случае необходимости, задач по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Все мероприятия будут проводится исключительно на полигонах ВС РФ без привлечения соответствующих органов власти и служб субъектов федерации, а также территориальных органов других министерств и ведомств.

Также в ходе проверки будут проанализированы транспортные возможности военного ведомства по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для оказания помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий. Проверка завершится 28 марта.

Хроника 09 января – 25 марта 2020 годаПандемия коронавируса
ЗВО Ленинградская область Нижегородская область Воронежская область Курская область

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