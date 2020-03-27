ФСБ задержала сторонника "Исламского государства", готовившего теракт в Краснодаре

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности РФ сообщает о предотвращении теракта в Краснодаре, планировавший его преступник был связан с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

Подозреваемый - россиянин 1993 года рождения - задержан, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ. По данным спецслужбы, в его автомобиле обнаружено самодельное взрывное устройство.

В гаджетах, которыми пользовался подозреваемый, нашли переписку с находящимися за рубежом членами ИГ, что подтверждает "его преступные намерения", подчеркнули в ФСБ.

По результатам экспертиз предметов и документов будет принято соответствующее процессуальное решение.