СКР опроверг сообщения о приостановке своей работы из-за COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) не проводит процессуальных действий с фигурантами уголовных дел, находящимися на карантине по коронавирусу, в остальном ведомство работает в обычном режиме, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщила Петренко "Интерфаксу" в пятницу, появившаяся в мессенджерах информация о возможной приостановке работы СКР из-за пандемии является недостоверной. Сотрудники ведомства продолжают работать, в частности, следователи центрального аппарата комитета продолжают допросы по уголовным делам.

"Пропуска на вход в здания Следственного комитета оформляются и выдаются в обычном порядке, на входе во все здания соблюдаются необходимые меры предосторожности. Лица с симптомами любой вирусной инфекции на территорию не допускаются", - сказала Петренко.

Накануне, 26 марта, об ограничениях в своей работе из-за пандемии объявило МВД РФ. Министерство приостановило личный прием граждан, порекомендав россиянам направлять обращения либо письменно, по почте, либо в электронной форме, через сайт МВД.