Адвокаты потребовали обеспечить участников следственных действий масками и перчатками

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная палата адвокатов призвала председатель СКР Александра Бастрыкина обеспечить всех участников следственных действий, в том числе следователей, подследственных и их защитников, индивидуальными средствами защиты от коронавируса.

В первую очередь, речь идет об одноразовых масках, перчатках и дезинфицирующих растворах.

Глава палаты Юрий Пилипенко обратил внимание Бастрыкина и на то, что следователи, несмотря на пандемию, часто требуют участия подследственных в следственных действиях, которые не относятся к неотложным. Если следователь так настаивает, он обязан обеспечить минимальные противоэпидемиологические меры защиты для всех участников, считают адвокаты.

Аналогичные обращения ФПА направила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Игорю Краснову.

Краснова адвокаты попросили принять меры прокурорского реагирования, чтобы обеспечить разумные подходы в организации расследования уголовных дел в условиях распространения коронавируса, а также меры, способствующие обеспечению следственных органов индивидуальными средствами защиты.