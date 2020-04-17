Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 152 647+96 592

Адвокаты потребовали обеспечить участников следственных действий масками и перчатками

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная палата адвокатов призвала председатель СКР Александра Бастрыкина обеспечить всех участников следственных действий, в том числе следователей, подследственных и их защитников, индивидуальными средствами защиты от коронавируса.

Пандемия коронавируса

В первую очередь, речь идет об одноразовых масках, перчатках и дезинфицирующих растворах.

Глава палаты Юрий Пилипенко обратил внимание Бастрыкина и на то, что следователи, несмотря на пандемию, часто требуют участия подследственных в следственных действиях, которые не относятся к неотложным. Если следователь так настаивает, он обязан обеспечить минимальные противоэпидемиологические меры защиты для всех участников, считают адвокаты.

Аналогичные обращения ФПА направила министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Игорю Краснову.

Краснова адвокаты попросили принять меры прокурорского реагирования, чтобы обеспечить разумные подходы в организации расследования уголовных дел в условиях распространения коронавируса, а также меры, способствующие обеспечению следственных органов индивидуальными средствами защиты.

СКР Генпрокуратура МВД Игорь Краснов Александр Бастрыкин ФПА Юрий Пилипенко Владимир Колокольцев коронавирус

Новости по теме

Новости

Володин обещал проверить, есть ли гражданство США у депутата Парфенова

Пандемия коронавируса

Россия перебросит военных из Крыма в Абхазию для помощи в борьбе с коронавирусом

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

ФНС расширила мораторий на банкротство на стоматологии, музеи и зоопарки

Дума приняла во II чтении законопроект о создании единой базы данных о населении

Набиуллина заметила небольшое восстановление экономической активности в России

В Москве за сутки коронавирус выявлен у 1959 человек

Россиянам для счастья в самоизоляции оказалось нужно вдвое меньше денег, чем "на свободе"

Число случаев COVID-19 в России превысило 32 тысячи

Число случаев COVID-19 в России превысило 32 тысячи

"Аэрофлот" объяснил прекращение продажи билетов за рубеж

Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');